Come si legge sul sito ufficiale del Milan, le rossonere, che hanno ripreso la preparazione, "hanno poi ritrovato Maurizio Ganz: l'allenatore alla sua quarta stagione sulla panchina del Milan sarà alla guida della squadra fino al 30 giugno 2024. Come il Mister, ha firmato il rinnovo anche Elisabet Spina, Head of Women Football del Club, dando continuità al progetto di sviluppo del settore femminile".