comunica di aver finalizzato il trasferimento a titolo temporaneo diallafino al termine della stagione.Il Club ringrazia Valentina, in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile, per la professionalità che l'ha contraddistinta in questi anni. Valentina è stata da subito protagonista del percorso della squadra rossonera che ha raggiunto anche la storica qualificazione ai preliminari di Champions League. Con il Milan, sino a oggi, ha totalizzato 86 presenze totali e 66 reti segnate. A Valentina i migliori auguri per il prosieguo della stagione sportiva.