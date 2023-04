Una mossa che può sbloccare l'affare. Che avvicina Milan e Rafa Leao, che da oltre un anno stanno trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2024. Secondo quanto scrive il quotidiano portoghese Record. Dopo che Leao aveva, nell'estate 2018, rescisso unilateralmente il contratto per accasarsi a titolo gratuito al Lille, in seguito alla violenta aggressione subita nel centro sportivo del club da parte degli ultras dello Sporting Lisbona, i Leões avevano fatto ricorso agli organi competenti.A gennaio 2021, in primo grado, Leao era stato condannato a dover versare di tasca propria 16.5 milioni di euro (circa 20 con gli interessi) allo Sporting non riconoscendogli le motivazioni per "giusta causa" alle quali aveva fatto appello l’attaccante. A febbraio 2022 il Tas, il Tribunale arbitrale internazionale dello sport, aveva stabilito che doveva essere il Lille a dover pagare la maxi-cifra al club portoghese e non invece il giocatore, ma nelFino all'ennesimo colpo di scena, raccontato da Record e gradito al giocatore, che ha messo 'mi piace' al tweet.Toccherà quindi al Lille pagare 20,3 milioni di euro (16,5 milioni di euro di il risarcimento iniziale, più 3,8 milioni di euro di interessi) e non a Leao, al quale era stata ventilata l'ipotesi di trattenere il 20% dello stipendio ogni mese per accontentare lo Sporting Lisbona. Senza il peso della multa sulle spalle, potrebbe arrivare presto la firma sul prolungamento del contratto con il Milan, al quale è legato e con il quale vuole giocare i prossimi anni.