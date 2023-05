È tutta una questione di centimetri. Quelli che al Milan mancano per evitare di prendere così tanti gol come in questa stagione da situazioni di calcio da fermo. E sono quelli che Maldini e Massara cercano sul mercato per irrobustire il reparto di centrocampo. La prima scelta resta Ruben Loftus-Cheek: il Diavolo è uscito allo scoperto e conta di chiudere positivamente l’operazione per regalare a Pioli un centrocampista dal grande fisico e con una grande intelligenza tattica.



CON LO SCONTO - Da Londra a Milano solo andata. È questo il desiderio di Loftus-Cheek che vuole provare una nuova esperienza fuori dall’Inghilterra. Il Milan è la destinazione preferita di Ruben tanto che un accordo economico potrebbe essere trovato in tempi brevi. Ora si entra nella fase operativa della trattativa tra il club rossonero e il Chelsea: si punta a uno sconto sostanzioso rispetto alla prima richiesta di 20 milioni.



FOFANA SULLO SFONDO - Una pista alternativa e, senza dubbio, più costosa potrebbe portare in Francia. Più precisamente al Lens dove giganteggia Fofana che in Italia conosciamo bene per quanto fatto vedere con la maglia dell’Udinese. Il centrocampista ivoriano è diventato uno dei migliori in Ligue 1: segna tanto ( 7 gol) e sa fare assist (5) oltre a garantire un grande lavoro anche in fase di copertura. Seko piace da sempre a Maldini, secondo quanto appreso dalla nostra redazione ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro anche se non sarà facile convincerlo a lasciare il Lens del quale è leader e tifosissimo.