Il Milan U19 vola a Ginevra per le Final Four di UEFA Youth League. Un traguardo storico per i rossoneri di Ignazio Abate, che affronteranno i pari età dell'Hajduk Spalato per provare a conquistare la finalissima contro la vincente tra Sporting e AZ Alkmaar. La kermesse giovanile europea regala sempre la possibilità di osservare in azione su un palcoscenico internazionale le potenziali stelle del futuro, ma quali sono i gioielli più brillanti da tenere d'occhio?

Non solo i giocatori del Milan che si sono messi in luce, vi proponiamo uno sguardo ai talenti più interessanti delle altre tre squadre impegnate nell'ultimo segmento della competizione: tra difensori e attaccanti, ecco i prossimi gioielli da monitorare, anche sul mercato.