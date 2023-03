La semifinale di Youth League tra Milan e Hajduk Spalato sarà spostata da Nyon, dove avrebbe dovuto disputarsi, a Ginevra. La ragione del cambiamento è data dalla grande richiesta di biglietti da parte dei tifosi croati che hanno spinto l’Uefa a cambiare location. A rivelarlo è il media croato Sportske.



Anziché in uno stadio dalla capacità di 2500 persone, la gara del 21 aprile si terrà in un impianto da 30.000 spettatori che sarà di fatti invaso da oltre 10mila tifosi dell’Hajduk. Nei quarti di finale contro il Borussia Dortmund, i croati si erano già resi protagonisti di una sorta di esodo che aveva visto ben ottomila supporter presenti sugli spalti del Westfalen Stadion. Ora, per conquistare un posto in finale, i tifosi si mobiliteranno ancora una volta in massa.