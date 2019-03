Il suo pensiero l'ha chiarito a gennaio, a margine della presentazione di Krzysztof Piatek, una linea guida che Maldini e Leonardo seguiranno anche la prossima estate. Ivan Gazidis è stato scelto da Elliott per riportare in alto il Milan, per ridargli lustro, nel pieno rispetto di quelli che sono gli equilibri economici, l'affare con il Genoa per la punta polacca ha indicato la via, completamente diversa dall'era Mirabelli e Fassione. Sì a un mercato da protagonista, no a spese folli per giocatori già fatti e finiti, spazio a investimenti mirati, priorità ai giovani di talento, che non abbiano esose richieste di ingaggio. La rosa che sarà ai nastri di partenza la prossima stagione sarà competitiva e soprattutto con un'età anagrafica tra le più basse in Europa. Una rosa della quale potrebbero non far parte i senatori. LO SCENARIO - Partiamo con una certezza, Riccardo Montolivo. Il centrocampista di Caravaggio non fa parte da tempo dei piani rossoneri, il 30 giugno andrà a scadenza e non proseguirà la sua avventura nel club delle sette Champions. Ha ottime chance di partire anche Cristian Zapata, classe 1986, che non ha ancora detto sì alla proposta di rinnovo del contratto di un anno, fino al 2019: il colombiano ha preso tempo perché ha ricevuto proposte migliori, di ingaggio e durata, dall'estero, soprattutto dalla Turchia. Dubbi anche sul fronte Abate, in rosa dal 2009 e a tutti gli effetti una bandiera del Milan. Quest'anno il terzino 32enne si è riciclato con buoni risultati anche da centrale di difesa, dimostrando attaccamento e affidamento, ma il ritorno dagli infortuni di Caldara e Conti gli hanno tolto spazio (non gioca dal 21 gennaio, dal successo 2-0 di Genova) e hanno alimentato le perplessità sulla sua conferma. Insomma vedere Montolivo, Abate e Zapata con altre maglie è tutt'altro che impossibile.