E' finito poco fa l'incontro tra Milan e Bruges per sbloccare Charles De Ketelaere. Maldini e Massara questa mattina sono volati in Belgio per accelerare la trattativa, ma non sono riusciti a strappare il sì del club belga. L'accordo non è ancora stato raggiunto, va comunque registrato un clima positivo e le parti torneranno a confrontarsi nelle prossime ore. L'ultima offerta del Milan è di 30 milioni di euro più 2 di bonus. Maldini e Massara rientreranno in Italia e proseguiranno la trattativa per telefono.