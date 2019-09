Posticipo di Serie A a San Siro, dove il Milan ospita la Fiorentina. Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



Designazione:

GIACOMELLI di Trieste

Assistenti: PRETI – LONGO

IV: ABBATTISTA

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: VIVENZI



69' Fallo di Bennacer di Castrovilli: Giacomelli indica ancora il rigore.



53' Chiamato al VAR da Maresca, Giacomelli cambia idea sul cartellino per Mateo Musacchio: espulso lo spagnolo per un fallo a metà campo su Ribery. L'ex Villarreal era entrato a piede a martello sull'ex Bayern.



48' Ammonito Pezzella per un fallo su Piatek.



35' Ammonito Milenkovic.



32' Il Milan chiede un rigore per presunto fallo di Caceres su Piatek: il difensore viola marca con troppa veemenza il polacco.



28' Gol di Castrovilli, ma Giacomelli annulla per una corretta posizione di fuorigioco di Chiesa, autore dell'assist.



12' Rigore per la Fiorentina: fallo di Bennacer (ammonito) su Chiesa, Giacomelli indica inevitabilmente il dischetto.