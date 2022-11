Penultima partita del quindicesimo turno di Serie A. A San Siro è Milan-Fiorentina, di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali più controversi.



Milan-Fiorentina (ore 18.00)



Arbitro: Sozza

Assistenti: Mondin-Moro

IV ufficiale: Di Bello

Var: Fabbri

Avar: Longo S.



33' - Contatto in area tra Kalulu e Biraghi. Il giocatore della Fiorentina resta a terra dolorante e chiede un rigore. Il francese però colpisce nettamente la palla, intervenendo in anticipo e solo dopo prende anche l'avversario. Giusto il non fischio.