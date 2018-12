parte con un secondo di ritardo sulla conclusione decisiva di Chiesa, per il resto fa buona guardia.presidia la sua corsia con ordine.(Dal 38' stSimeone non gli va mai via, parita attenta.non è ancora al meglio, meno sicuro del solito ma ci mette l'anima.prestazione superba: annulla Chiesa, sfiora il gol in ben due occasioni.non ha nè il fisico, nè il passo della mezzala. Perde il duello, decisivo, con Chiesa nell'azione del gol.buone geometrie e grande dinamismo, esce tra gli applausi. (Dal 22' stha una sola occasione buona ma non riesce a trasformarla in rete)il primo tempo è di inqualificabile pochezza, sbaglia un gol già fatto. I fischi non lo aiutano, prova una timida reazione nella seconda parte di gara.non riesce a saltare l'uomo con la sua solita finta, si accende solo a sprazzi.migliora leggermente l'atteggiamento, almeno nella prima frazione. Lafont gli nega la gioia del gol ma è lontano da una condizione fisica accettabile.spreca l'ennesima occasione: si segnala solo per qualche fallo commesso e poco altro. (Dal 22' stinvoluzione tecnico tattica evidente per l'uruguaiano).: sceglie ancora di tener fuori Montolivo, assumendosi le responsabilità di disegnare Calabria in un ruolo non suo, e perde. Anche il tecnico ha molte responsabilità sul momento negativo.almeno tre interventi prodigiosi che salvano il risultato.: nel primo tempo, sulla linea, evita ai suoi di capitolare sulla conclusione di Calhanoglu. Difensore di grande forza fisica, un muro.vince quasi tutti i duelli contro Higuain, prova da leader difensivo.interventi spesso al limite, ma se la cava con le cattive.: tiene bene Suso e si propone con grande efficacia.mancano i suoi inserimenti in area.Dal 41' stdirettore d'orchestra perfetto. Funge anche da diga nei momenti di pressione rossonera.molti palloni recuperati, tanta quantità e discreta qualità.spreca una ghiotta occasione da gol a inizio ripresa, combina molto poco.(Dal 16' stmeglio del compagno di reparto),si muove molto ma incide poco e nulla. (dal 43'),fino alla mezzora del secondo tempo è di fatto il peggiore in campo. Pioli gli cambia fascia e lui trova il coniglio dal cilindro.non è una Fiorentina scintillante, ma porta a casa un successo con le unghie.