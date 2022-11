salva su Cabral in avvio, ma fa arrabbiare i compagni di squadra per una lentezza esagerata nel fare ripartire l’azione.poco incisivo da terzino, leggermente meglio quando torna centrale nel finale di gara.ordinato in marcatura, si fa valere sul gioco aereo. (dal 10’ st Dest 6,5: regala spinta ed energia lungo la sua corsia. Sicuramente tra i migliori in campo)primo tempo in affanno, sbaglia diversi interventi. Ma regala punti preziosi alla squadra quando salva sulla linea una conclusione di Ikone.sufficienza stiracchiata, soffre Ikone.poco brillante ( dal 40’ st Rebic s.v)patisce la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati ma è comunque l’unico a dare geometrie fino alla fine.prestazione da chi l’ha visto. Amrabat lo soffiata. (dal 30’ st Vranckx 7: cambia la partita con qualità e personalità nelle giocate. Suo il cross che porta all’autogol di Milenkovic)qualche buona ripartenza ma può fare di più. (dal 10’ st Origi 5: lento e compassato )si salva solo per il bel gol con cui sblocca il risultato. Secondo tempo al limite dell’irritante.fa a sportellate con Igor e Milenkovic. L’impegno c’è ma ha fornito prestazioni certamente migliori di questa.questa sera si possono salvare solo i tre punti. Fondamentali.FiorentinaTerracciano 5: si esalta su Giroud ma sbaglia il tempo dell’uscita su Rebic. Ed è un errore che costa un punto prezioso alla squadra.Dodo 5.5: spinge poco e difensivamente è tutto tranne che una sicurezza. (dal 18’ pt Venuti 6: entra con la giusta mentalità in campo. L’azione del pareggio viola nasce da una sua scorribanda)Milenkovic 5: errore da matita rossa sul primo gol di Leão, sfortunato nella deviazione finale per il 2-1 definitivo.Igor 7: gioca sempre d’anticipo. Prestazione di grande livello.Biraghi 6,5: centra il palo con una conclusione violenta, spinge con continuità.Barak 6,5: gioca una grandissimo primo tempo, nobilitato dal gol. (dal 30’ Terzic 5,5: non vede il taglio di Ikone sprecando una gigantesca occasione da gol)Amrabat 7,5: migliore in campo. Uomo ovunque.Mandragora 5,5: fatica ad entrare in partita. (dal 21’ st Duncan 6: leggermente meglio rispetto al compagno)Ikone 6,5: ha tanta qualità nei movimenti e nelle giocate ma poca cattiveria sotto porta quando servirebbe.Cabral 5,5: poteva fare meglio su un perfetto cross di Biraghi. (dal 21’ st Jovic 5: non tocca un pallone)Saponara 6: buon ritmo ma gli manca la Stoccarda. (dal 30’ st Kouamè s.v)All.Italiano 6,5: la sua Fiorentina si fa preferire al Milan per la qualità del gioco.