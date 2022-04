Il Milan è padrone del proprio destino in campionato. La sconfitta dell’Inter a Bologna ha permesso ai rossoneri di confermarsi in testa alla classifica a quattro giornate dalla fine. Non è un calendario facile quello che attende i rossoneri, i quali partono però favoriti anche in una sfida complicata come quella contro la Fiorentina. I betting analyst vedono la capolista favorita a San Siro: l’«1» si gioca a 1,67, mentre il successo esterno dei toscani, reduci da due sconfitte contro Salernitana e Udinese, vale 5,30 la posta. Alta anche la quota del pari, fissata a 4,04. Al ’Meazza’ prevale il Goal, proposto a 1,80, mentre il No Goal è visto a 2,04. Avanti anche l’Over a 1,82, contro un match con meno di tre reti a 2,02. I rossoneri avranno Olivier Giroud a guidare l’attacco: l’attaccante francese insegue il decimo gol in campionato, e nella sfida di domenica una sua rete si gioca a 2,25, mentre un sigillo di Rafael Leao è visto a 2,75. Dall’altra parte attenzione all’ex Krzysztof Piatek: il gol per lui vale 3,75 la posta.