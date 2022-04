L’inaspettata sconfitta dell’Inter nel recupero contro il Bologna ha permesso al Milan di rimanere prima in classifica a quattro turni dal termine. Ai rossoneri ora servono 10 punti per festeggiare lo scudetto, con il primo ostacolo verso il titolo che si chiama Fiorentina, reduce da due pesanti sconfitte contro Salernitana e Udinese, e chiamata al riscatto. A San Siro per gli esperti avanti i padroni di casa, in quota a 1,63, contro il 5 dei toscani. Si gioca invece a 3,95 il segno «X». All’andata fu un match spettacolare con ben 7 gol, con l’Over 2.5 favorito anche in questa occasione a 1,72 contro l’1,97 dell’Under 2.5. In casa Milan occhi puntati su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dopo l’assist decisivo per Tonali contro la Lazio vuole ritrovare la via del gol che manca addirittura da gennaio: un timbro di Ibra, autore di una doppietta all’andata, si gioca a 1,70 mentre Vincenzo Italiano punta sull’ex di giornata Krzyszytof Piatek, offerto come marcatore a 4,75. L’Inter deve conquistare obbligatoriamente i tre punti in casa dell’Udinese per sognare la rimonta scudetto. I favori del pronostico per il match di domenica sono tutti per gli uomini di Inzaghi offerti a 1,51 contro il 5,60 di Pereyra e compagni. Alto anche il pareggio a 4,40. Per i bookie prevale nettamente l’Over 2.5 a 1,60 rispetto un match da meno di 3 gol fissato a 2,14. Per quanto riguarda il risultato esatto invece c’è in pole position lo 0-2 a 7.20. Vale 15 volte la posta un pari a reti bianche come nella scorsa stagione mentre sale a 16 un 2-1 bianconero.Il Napoli, ormai fuori dalla lotta scudetto, ospita al “Maradona” il Sassuolo ammazzagrandi. In quota avanti comunque i partenopei a 1,45, mentre vale 5,60 volte la posta un successo ospite. Si gioca invece a 4,90 il pareggio. Arrivata a -1 dal Napoli e vogliosa di blindare il quarto posto, la Juventus cerca punti contro l’ultima in classifica Venezia del nuovo tecnico Soncin. Pronostico nettamente bianconero, con il segno «1» a 1,18 contro il 13 degli ospiti. Difficile per i lagunari replicare il pari dell’andata, offerto a 6,80.

Scendendo nelle zone basse della classifica desta grande curiosità il derby di Genova, tra due squadre in lotta per non retrocedere. Quota identica per le due genovesi, proposte a 2,65 mentre l’«X» vale 3,10 volte la posta. Sfida delicata anche quella che chiude il programma lunedì sera tra Atalanta e Salernitana. I nerazzurri cercano punti utili per non mollare il treno Europa contro un’avversaria reduce da tre successi consecutivi e che ora crede alla salvezza. In quota nettamente avanti la Dea a 1,24 contro il 10 che significherebbe poker di vittorie per gli uomini di Nicola.