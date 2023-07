Sarà una settimana importante quella che sta per iniziare in casa. Il 21 luglio è prevista la partenza per la tournée in America e l’obiettivo della dirigenza rossonera era quello di consegnare una rosa quasi definitiva a Pioli. Il lavoro è a buon punto considerando che a fronte della cessione di Tonali e l’addio di Díaz sono arrivati Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic e ci sarà anche Reijnders.per Musah, obiettivo prioritario per Moncada e D’Ottavio che lo conoscono a memoria e lo considerano funzionale per il gioco di Pioli e futuribile per il progetto rossonero. D’altronde stiamo parlando solamente di un classe 2002 nonostante già con una buona esperienza a livello internazionale alle spalle.Ora Furlani è pronto a tornare alla carica, migliorando sensibilmente l’offerta sui bonus ma mantenendo inalterata la base fissa. Con Musah il Milan ha già l’accordo per un contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione.