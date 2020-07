Tra le priorità del Milan sul mercato c'è quella di reperire un centrocampista difensivo giovane e di talento. Almeno tre sono i nomi finiti sul taccuino del duo Maldini-Massara:Per quest'ultimo i contatti vanno avanti da diversi mesi dopo il tentativo andato a vuoto nel mercato di gennaio.o, ex tecnico del Benfica B, ci accompagna alla scoperta del gioiello seguito dal club rossonero."Come giocatore Tino ha caratteristiche uniche per interpretare il ruolo del giocatore più arretrato a centrocampo, può giocare da solo come vertice o con un altro giocatore a lato. Ha un grande senso tattico, un punto di forza che gli permette di essere il miglior recuperatore di palloni del campionato portoghese. si muove molto velocemente nelle transizioni difensive"."Come stile di gioco dico Kantè del Chelsea, ma fisicamente è più forte e atletico"."E' un'ottima persona, un po' timido, è responsabile e molto maturo nonostante la giovane età. Quest'anno si è sposato e questo dice molto valore che dà alla famiglia"."Sono convinto che Florentino possa adattarsi perfettamente al Milan: tatticamente è molto disciplinato e tecnicamente molto bravo nel primo passaggio. Basti vedere che da quando è tornato titolare il Benfica ha fatto molto meglio. Il Milan farebbe bene a puntare su di lui perché ha ampi margini di miglioramento".