Il Milan comincia a programmare la prossima stagione. Il tempo non sarà certo un alleato dato che non ce ne sarà molto tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima. Ecco perché Gazidis, dopo la clamorosa inversione a U con l'affaire Rangnick, adesso ha fretta di avere risposte da Paolo Maldini.



CONFRONTO IN SEDE - Ieri pomeriggio, nel quartier generale di Casa Milan, è andato in scena un incontro tra il Ceo rossonero e Maldini. È stato un primo passo per cercare di appianare le divergenze degli ultimi mesi e per provare a trovare una linea condivisa in vista della prossima stagione. Che è già iniziata con la conferma di Pioli ma che comunque ha bisogno di valutazioni e confronti diretti. Perché il direttore dell'area tecnica non può dimenticare lo scenario che gli era stato prospettato solo un mese fa. Nei piani di Elliott c'era quello di confermare nell'organigramma Maldini ma nel ruolo di vice-presidente alla Nedved. Ora è cambiato tutto e il Milan vorrebbe mantenere l'attuale struttura dell'area sportiva.



DUE ANNI DI CONTRATTO - Paolo Maldini ha ancora due anni di contratto con il Milan, la scelta sarà totalmente sua e non verrà influenzata da altri. L'idea sarebbe quella di proseguire nel lavoro iniziato due anni fa ma qualche dubbio rimane legato al rapporto con Gazidis. Che adesso ha provato a fare un passo indietro per proseguire sulla linea della continuità.