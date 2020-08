Il ritorno di Tiemoué Bakayoko sempre più vicino, il possibile arrivo di Florentino più lontano: il Milan continua a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra verso l’inizio della nuova stagione. Il direttore tecnico Maldini e il direttore sportivo Massara stanno trattando col Chelsea per chiudere il colpo Bakayoko già settimana prossima, intanto Florentino, a lungo seguito dal Milan nei mesi scorsi, è sempre più vicino al trasferimento in Premier League.









FULHAM VICINO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Benfica e il Fulham stanno infatti limando gli ultimi dettagli dell’operazione: Florentino è pronto a lasciare il club portoghese in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 27 milioni di euro. Un’operazione importante, col Milan che nelle ultime settimane ha allentato la presa. E in contemporanea ha accelerato per Bakayoko, la vera prima scelta della società per rinforzare il centrocampo.