Esperienza, carisma e quella capacità di interpretare più ruoli con qualità. Florenzi è stato uno dei grandi protagonisti della grande cavalcata del Milan culminata con la vittoria dello scudetto. Dopo alcune esperienze all’estero con le maglie di Valencia e Psg, Alessandro è arrivato in rossonero dodici mesi fa per restarci. Maldini e Massara sono al lavoro con la Roma per esaudire questo desiderio, convinti che un giocatore con le sue qualità può dare ancora tanto oltre a essere utile per il discorso delle liste.

TRATTATIVA CON LA ROMA- Il Milan vuole riscattare Florenzi dalla Roma ma con uno sconto rispetto ai 4,5 milioni pattuiti la scorsa estate. Le società sono in contatto da giorni e la prima proposta rossonera è stata di 2,5 milioni. Una cifra considerata bassa da Tiago Pinto. L’accordo può essere trovato alzando la proposta a 3/3,5 milioni. Sono ore decisive, il futuro di Florenzi sarà a tinte rossonere.