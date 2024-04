, difensore esterno del, parla ai microfoni di Dazn prima del match con la: "Che valore ha per voi questa partita? Un valore importante, come tutte le partite, è ovvio che dare un segnale oggi sarebbe importante per noi e per tutto l’ambiente. Come si reagisce ad un derby perso in quel modo? Si reagisce girando pagina e provando a trovare le forze, ognuno dentro sé stesso. Abbiamo fatto una settimana importante per quello che è il nostro percorso. È dalle cadute che si impara, più che quando si vince".

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.MILAN (4-2-3-1): Maignan, Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.