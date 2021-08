Un'idea nata nelle scorse ore e che in poco tempo è arrivata ad un passo dalla sua concretizzazione: il Milan è vicinissimo all'arrivo dalla Roma di Alessandro Florenzi. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i rossoneri hanno raggiunto un accordo con l'esterno romano classe '91 e confidano di concludere l'operazione nelle prossime 24-48 ore.



Anche i contatti con la Roma hanno avuto esito proficuo, in merito alla formula con cui l'affare si avvia alla conclusione: prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Stefano Pioli avrà così un giocatore esperto e in grado di ricoprire più posizioni nella zona destra del campo.