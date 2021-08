Il Napoli cerca un centrocampista sul mercato. Servirebbero almeno 15 milioni di euro per riuscire a prendere uno tra Zakaria (lo svizzero 24enne del Borussia Monchengladbach cercato anche dalla Roma) o Camara, il guineano dell’Olympiacos.



Altrimenti bisognerebbe individuare un altro centrocampista che possa venire a Napoli con la formula del prestito, magari gratuito. Sempre secondo Tuttosport, il nome del 27enne Bakayoko (interessa pure al Milan) torna di moda, anche se ha il contratto che scadrà a giugno prossimo ed il Chelsea rischierebbe di perderlo a zero in mancanza di rinnovo di contratto.