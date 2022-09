Alessandro Florenzi si sottoporrà a intervento chirurgico per il grave infortunio accusato contro il Sassuolo: secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe avvenire oggi pomeriggio in Finlandia l'operazione al tendine.



LUNGO STOP - Il terzino del Milan è nelle mani del Professor Sakari Orava, esperto di tendini: tempi di recupero da definire, ma si teme un lungo stop per Florenzi, in attesa del comunicato del Milan con l'esito dell'intervento e l'iter per il rientro in campo.