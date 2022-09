In attesa di sapere quanto potrà valere il primo punto in Champions sul campo del Salisburgo sappiamo già cheil fatto che si parli di programmi ambiziosi a livello sportivo, al di là del lodevole risanamento dei conti, è una bella notizia per i tifosi rossoneri più interessati, come tutti i tifosi del mondo, ai risultati del campo che a quelli del bilancio. Adesso, però,- Per arrivare al Nord di tutte le classifiche, non basta tenere i conti sotto controllo.Per migliorare la squadra che ha meritatamente vinto lo scudetto,, come nelle diete, perché l’investimento poi sarebbe stato ripagato nel tempo. Un Milan più forte in campo, quindi, ma anche in società, perché- La passione dei tifosi milanisti, che non si scopre soltanto quando la squadra vince lo scudetto, deve far riflettere Cardinale che non a caso è rimasto affascinato dalla cornice di pubblico nel derby. Visto che il tempo passa e non è successo niente,, come fece nel 1926 l’allora presidente del Milan, Piero Pirelli, che volle costruire San Siro dove inizialmente giocavano soltanto i rossoneri appuntoappunto, perché in nessuna città europea è stato costruito uno stadio nuovo più piccolo dei precedenti, da Londra a Madrid.- L’idea del nuovo stadio per il Milan non deve far passare in secondo piano l’importanza delladella squadra, anche perché pensando alle liste da presentare all’Uefa per la Champions è importante inserire un certo numero di giocatori cresciuti in casa., ma ciò non significa che si debba trascurare il settore giovanile anche perché chi cresce nel Milan trasmette lo spirito di appartenenza ai nuovi compagni.- Il quarto punto cardinale si riferisce all’importanza della, anche se ufficialmente sarà ancora lui il presidente. E’ vero che Cardinale non abita in Italia e non parla italiano, ma siamo certi che una sua maggiore vicinanza ai giocatori potrà essere utile, facendolo apprezzare indirettamente anche dai tifosi che lo sentiranno uno di loro.