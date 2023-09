Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona:



"Abbiamo fatto una buona gara, portato a casa l'obiettivo, non dobbiamo dare peso eccessivo alle critiche. Ci sentiamo tutti parte di un gruppo da sostenere, anche quando non si gioca per alcune partite. Leao capitano? Penso che gli abbia fatto bene, spero che i veri capitano e vice possano rientrare al più presto, ma la cosa importante è che Rafa sia felice. Energie mentali? Dobbiamo essere pronti a tutto. Bartesaghi ha esordito in una partita vera, gli ho solo dato due consigli su Terracciano, è stato bravo"