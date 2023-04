, terzino del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio sul campo del Bologna: "L'approccio non è stato quello che volevamo. Poi dopo i primi due minuti abbiamo affrontato la partita in maniera giusta. C'è un rigore netto su Rebic... Non so perché non l'hanno fischiato. Il fallo di mano di Lucumi ci può stare. Il primo è proprio netto da vedere, anche rispetto al secondo".- "Non ho mai avuto un gruppo che affronta così le partite. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e, prima delle partite importanti, soprattutto le ultime, dentro lo spogliatoio sembrava - io ero abituato a caricarmi da solo - e vedevo la squadra moscia... E dicevo dentro di me: 'Ma sto sbagliando io? È il loro atteggiamento?'. Cacchio, secondo me siamo un po' mosci... E poi facevamo partite incredibili. Poi questa cosa l'ho ritrovata al ritorno contro il Tottenham, all'andata contro il Napoli e spero di ritrovarla a Napoli. Per me erano mosci eh, ma poi hanno fatto vedere il contrario. Io quando non gioco il giorno dopo devo fare il recupero, anche quando sto in panchina perché do tutto quello che posso...".- "Sono partite speciali. Difficilmente rivivrò l'emozioni di Roma-Barcellona, ma perché parlo da tifoso e per quello che ho dato alla Roma".- "C'è un senso di responsabilità verso un lavoro, verso il mister, verso chi lavora per noi. Abbiamo affrontato la partita seriamente, impostandola nel modo che il mister ci aveva richiesto, tolto il primo minuto... Abbiamo fatto una buona partita".