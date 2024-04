Milan, Fofana nel mirino: due fattori che possono aiutare l'operazione

Il Milan ha messo nel mirino Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco che sembra avere le idee chiare sul proprio futuro. In scadenza a giugno 2025, il francese ha fatto intendere, infatti, di volere lasciare il club del Principato, una volta raggiunta la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Dalle sue parole, inoltre, traspare un grande interesse a vestire la maglia del Milan. Visto il suo accordo in scadenza tra un anno, è molto probabile che Fofana lasci il Monaco a prezzo di saldo in estate.



LE SUE PAROLE - "Penso che il Milan sia un club davvero enorme. Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. Ma a parte le chiacchiere in Italia rimango concentrato sulla mia missione. Quella di portare il Monaco in Champions League che sarà coma una maratona. Da qui a fine stagione ogni partita è come una finale. E ne rimangono sette da giocare. Dobbiamo 'grattare' dei punti dove dobbiamo dare tutto ad ogni partita. Quando giochi nel Monaco sai che la Champions è l'obiettivo naturale del club. Come già detto, il Milan è uno dei più grandi club al mondo con una bacheca importante ma il mio focus attualmente è qualificarmi in Champions col Monaco".