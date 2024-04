Milan, Fofana non esclude Ouedraogo: la strategia a centrocampo

Il Milan guarda al mercato dei centrocampisti con diversi obiettivi e una strategia delineata. Non ci sarà nessuna rivoluzione, ma l'organico andrà implementato e un solo colpo non basterà per completare il reparto più importante della rosa.Il trittico Reijnder-Bennacer-Loftus Cheek salvo sorprese rimarrà titolare, ma alle loro spalle Moncada e D'Ottavio con la regia di Ibrahimovic, vogliono inserire altri elementi validi e con caratteristiche diverse rispetto ai titolari. La priorità è però stata individuata in un mediano di rottura, più fisico di Bennacer da schermo davanti alla difesa, ma capace all'occorrenza di fare anche la mezzala per schierarsi al fianco dell'algerino.

In questo sensodel Monaco rappresenterebbe il profilo ideale e, non a caso, i contatti fra le parti sono già iniziati e mirano ad abbassare i 30 milioni di euro di richiesta che ad oggi porta avanti il club monegasco. Il centrocampista francese non esclude però l'arrivo di un altro talento che il club rossonero sta visionando a più riprese che è quello di, classe 2006 oggi allo Schalke 04. L'obiettivo del Milan è infatti assicurarsi, oltre a un mediano puro, anche il duttile gioiellino tedesco che all'interno dell'organico rappresenterebbe in prima battuta un'alternativa "alla Pobega" (il suo futuro dovrà essere valutato al rientro dall'infortunio anche in chiave liste) a disposizione di Pioli o di chiunque sarà l'allenatore nella prossima stagione.