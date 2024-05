Milan, Fonseca: "Non ho un accordo con altri club. Deciderò presto, devo parlare con agente e famiglia"

è il principale candidato per la panchina del Milan, ma il tecnico portoghese ex-Roma è oggi ancora sotto contratto fino a fine stagione con ilcon cui oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita in programma domani contro il Nizza. Inevitabili le domande sul suo futuro, ma"Non è vero quello che è uscito. Non ho un accordo con un altro club. Sono totalmente concentrato sulle ultime due partite"

"Dopodiché deciderò a fine stagione. Ma ora non voglio parlare di questo, voglio concentrarmi sulla partita con il Nizza. Deciderò dopo l'ultima partita ma devo pensarci, parlarne con i miei manager, il mio agente e la mia famiglia per prendere la decisione migliore. Non sarà necessariamente dopo la partita"."Avere l'opportunità di giocare in Champions League è importante, ma ho altre cose a cui pensare per prendere la mia decisione"