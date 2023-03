Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha incontrato nel tardo pomeriggio la dirigenza del Milan con in capo Gerry Cardinale per parlare delle intenzioni della società rossonera in merito alle infrastrutture e in particolare al nuovo stadio. Al termine del meeting, Fontana ha pubblicato queste parole sui propri profili social:



"Oggi ho avuto il piacere di incontrare Gerry Cardinale, proprietario del Milan.

Un incontro a ‘tuttocampo’ durante il quale gli ho illustrato le caratteristiche e le potenzialità di quella che è la regione più importante a livello economico produttivo dell’intero Paese".



CUORE MILANISTA - "Da tifoso rossonero - ha aggiunto - non ho potuto fare a meno di scambiare con lui anche qualche idea calcistica ricordandogli che il popolo milanista è un patrimonio ‘speciale’ che sempre e comunque è al fianco della propria squadra".