Alessandro, difensore del, ha raccontato della stagione rossonera. L’ha fatto a StarCasinò Sport, ecco le sue parole.- “I ragazzi hanno fatto una prestazione importante con il, serviva a tutto il gruppo.La squadra ha fatto una partita sontuosa, tra poco ci sarà il ritorno e dobbiamo impegnarci ancora di più per continuare questo sogno”.– “Un infortunio il mio che difficilmente si vede in questo sport.mi sono chiuso, circondato dall’affetto della famiglia - la cosa per me più importante - che mi ha aiutato a uscire dal loop mentale. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire”.- “, quello della seconda stella. Ovviamente ci sono anche gli avversari:Poi ci siamo fissati il secondo obiettivo:. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham. Ho un ricordo positivo di. Ho tanta stima per l’uomo e per l’allenatore. Il segreto del Napoli sta nell’avere un mister capace di far esprimere i giocatori appieno”.- “Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a tirare fuori il meglio di me in ogni allenamento. Ti sprona con le parole e con gli sguardi., quando sta bene gira tutto diversamente. Il tiro al volo?, giocatore fantastico sotto tanti punti di vista e per questo aspetto è il migliore di tutti”.