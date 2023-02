Doveva essere titolare dopo il rientro in gruppo di domenica, ma alla fine Fikayo Tomori non ce la fa: il centrale di difesa inglese non è ancora al 100% e dopo aver provato fino in fondo a giocare si è visto costretto ad alzare bandiera bianca per quanto riguarda la sfida di Champions League contro il Tottenham.



TRIBUNA - Tomori non va neanche in panchina, Pioli come per Bennacer non se la sente di rischiare un giocatore tanto importante che non è al meglio. Al suo posto gioca Simon Kjaer, con ai lati i giovani Kalulu e Thiaw. Una brutta notizia per il Milan, che deve così rinunciare a due pilastri della difesa come Tomori e Maignan e uno del centrocampo come Bennacer. Dal club filtra la motivazione della scelta precauzionale.