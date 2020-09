Un nome nuovo per la corsia mancina del futuro. Il Milan segue con interesse il gioiellino dello Sporting Lisbona Nuno Mendes. Classe 2002, vanta una grande facilità di corsa alla quale abbina una buonissima cifra tecnica. Non a caso è già titolare fisso con i biancoverdi di Lisbona.



CONTATTI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Maldini e Massara hanno avuto un contatto esplorativo con l'entourage di Nuno Mendes. L'interesse è forte, così come la concorrenza delle big inglesi. Lo Sporting, dal canto suo, valuta il ragazzo non meno di 25 milioni di euro.