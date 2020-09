. Da un lato c'è il campo, con Pioli che accelera sempre di più in vista del secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers, in programma il 17 settembre. Dall'altro c'è il mercato, dopo una settimana carica di lavoro: le ufficialità di Ibrahimovic e Brahim Diaz, la chiusura per Tonali, che a giorni diventerà rossonero a tutti gli effetti.Una rivoluzione che, ad oggi, è però congelata.. Colpa della quantità di difensori centrali presenti in rosa: alle certezze Romagnoli e Kjaer, infatti,L'argentino è stato un punto fermo del Milan di Gattuso, scalzato poi dall'ottimo rendimento di Simon Kjaer.. Per il giovane italiano si è fatto avanti il Genoa del ds Faggiano, che già a Parma aveva chiesto informazioni:. Discorso diverso per Duarte: pagato 10 milioni, ha convinto poco, complice il poco spazio trovato.