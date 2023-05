Il Milan vuole almeno un colpo a centrocampo per la prossima stagione e oltre a Kamada, che piace molto e per cui c'è già un principio di intesa, ma è considerato più un trequartista atipico che non un centrocampista puro e allora, secondo la Gazzetta dello Sport il nome più caldo è quello di Exequiel Palacios, "volante" del Bayer Leverkusen ed ex-River Plate.