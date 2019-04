Brutte notizie per il Milan. Oltre alla sconfitta e la conseguente eliminazione subita ieri dalla Lazio in Coppa Italia, Rino Gattuso perde Davide Calabria. Il terzino destro, sostituito durante il primo tempo, ha infatti riportato la frattura del perone della gamba sinistra.



IL COMUNICATO - AC Milan comunica che nel corso del match di Coppa Italia disputato ieri contro la Lazio, Davide Calabria ha subito un trauma contusivo diretto della gamba sinistra.

Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in data odierna hanno evidenziato una frattura composta del perone sinistro. Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese.​



STAGIONE FINITA - Previsti almeno due mesi di stop per il classe '96. Stagione finita e rimpianto per l'Europeo Under 21 che non lo vedrà protagonista con gli Azzurrini di Gigi Di Biagio. Gattuso, ora, punterà con maggiore continuità su Andrea Conti, che dal suo rientro dai gravi problemi al ginocchio ha offerto prestazioni altalenanti.