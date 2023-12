MILAN: dimentica in fretta la brutta prestazione offerta contro il Borussia Dortmund. Abbassa la saracinesca su Cuni tutto solo lanciato a rete, disegna un assist perfetto per Pulisic. Leader.: fa il suo con grande ordine.: consegna il pallone a Cuni sul finire del primo tempo, un errore tecnico da matita rossa. Sale in cattedra nella ripresa con personalità e trova il secondo gol in A di questa stagione.: alla sua prima in assoluto da difensore centrale non dispiace affatto. Ottimo in marcatura per tutti i 90’. Si fa apprezzare anche per diverse discese palla al piede.: spinge di più rispetto a Calabria. Qualche errore tecnico ma anche tanta corsa al servizio della squadra.: la sedazione destata dal centrocampista inglese è quella di un giocatore ancora lontano dalla migliore condizione. Si fa apprezzare sopratutto nella fase di transizione.(Dal 32’ st Pobega s.v.).: inizia da mezzala e termina da esterno alto: la sua duttilità è una risorsa che Pioli cerca sempre di sfruttare. Talvolta non è proprio ordinato dal punto di vista tattico.: da regista ha meno spazio per le sue serpentine palla al piede, nelle poche volte che trova spazio fa male al Frosinone. Viaggia, però, a corrente alternata. (dal 32’ st Bennacer),: si applica molto in copertura e prova sempre a cercare l’uno contro uno. A conti fatti però salta pochissime volte il suo diretto avversario e non calcia mai in porta.(Dal 17’ st: sufficienza stiracchiata per il numero 7 rossonero che tocca diversi palloni e ne perde un paio pericolosamente).: una prestazione da vecchio Jovic. Lotta su ogni pallone, fa salire la squadra, segna un bel gol e serve un assist perfetto per Tomori in occasione del gol del 3-0 momentaneo.(Dal 40’ st).: la magia in occasione del suo quinto gol in campionato riconcilia con tutto il bello del calcio: stop a seguire sublime e destro sotto l’incrocio.(Dal 32’ st).: raccoglie una vittoria importante e mette in salvo la panchina.: sui primi due gol subiti ha poche responsabilità, resta colpevolmente sulla riga di porta in occasione del terzo di Tomori. Sognava un altro risultato nel “suo” derby personale.: in difficoltà per tutta la partita. (dal 40’ st Cheddira): si fa sorprendere da Jovic in diverse occasioni, disattento.: leggermente meglio rispetto al compagno di reparto ma nel complesso non rispetta i compiti assegnatogli da Di Francesco.: ottima prestazione in marcatura su Chukwueze che gli va via solo in un paio di circostanze.: spettatore non pagante nel primo tempo, resta negli spogliatoi all’intervallo. (dal 1’ st Brescianini 6,5: si togliere la soddisfazione di segnare alla sua ex squadra ): ricorre spesso al fallo perché si fa trovare spesso fuori posizione. Può fare di più.non entra mai in partita. (dal 12’ stmeno offensivo rispetto al brasiliano, anche lui si vede poco): era il giocatore più temuto e viene seguito da una marcatura diversa. Nel complesso non sfigura anche se risulta poco offensivo.: si emoziona tutto solo davanti a Maignan e spreca una palla gol macroscopica che poteva cambiare la partita. (dal 20’ st: tocca pochi palloni): un paio di spunti interessanti, conferma di essere un talento interessante (dal 20’ st: entra nel momento peggiore del Frosinone e non riesce a farsi vedere): probabilmente arriva a San Siro con troppa leggerezza. Errore comunque veniale consuetando l’ottima classifica della sua squadra