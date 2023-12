Milan-Frosinone (sabato 2 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida al terzo posto in classifica con 26 punti, otto in più degli ospiti, decimi a quota 18.



LE ULTIME - Pioli deve ancora fare a meno dello squalificato Giroud oltre agli infortunati Sportiello, Kalulu, Caldara, Pellegrino, Thiaw, Bennacer, Okafor e Leao.

Dall'altra parte Di Francesco non può contare su Marchizza, Kalaj e Harroui.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Krunic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli.



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco.