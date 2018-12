IL TABELLINO

Nella quinta sconfitta su sei partite europee di un calcio italiano di colpo ridotto a pura comparsa,e permesso a Fortounis di segnare dal dischetto il gol del 3-1 all’80’., che dopo l’1-2 di Zapata (minuto 71) ha tolto Cutrone (minuto 78) per inserire un impresentabile Laxalt, con l’intenzione di difendere lo svantaggio minimo, quando sarebbe stato più logico ripartire negli spazi concessi da un avversario costretto a sbilanciarsi ancora.per numero di palloni persi, passaggi sbagliati, incomprensioni con i compagni (clamorosa quella con Castillejo, su un calcio d’angolo a favore, che ha innescato un contropiede su cui hanno messo una pezza Reina e Zapata), soluzioni forzate, assist rimandati.E’ successo tutto nel secondo tempo. Anzi, più precisamente,Se si eccettua quello iniziale, dopo nemmeno 10 secondi, quando un lancio di Cissè ha messo Guerrero davanti a Reina che, uscito dall’area, ha salvato di piede. Anzi, con un po’ più di aggressività e, soprattutto, con un attaccante che non fosse l’ectoplasma dell’argentino,: 16’, con Higuain servito da Cutrone; poi con Zapata (19’, pallone schiacciato di testa, deviazione del portiere dei greci), infine con Cutrone (20’, ma l’attaccante avrebbe dovuto fare un passo in più).Per vedere una parata di Reina si è dovuto attendere il 43’ quando lo spagnolo ha deviato una punizione di Fortounis. Tutto sembrava sotto controllo. Ad ogni tentativo dell’Olympiacos (47’, Fetfatzidis a giro) corrispondeva la replica milanista (50’, Kessie a lato di un alito) e. Il primo errore l’ha commesso Castillejo che si è fatto sorprendere dal calcio d’angolo corto. Il secondo Higuain che, ripiegato a protezione della porta, si è visto recapitare sul petto una palla colpita di testa da un avversario. Sulla ribattuta, Cissè ha messo dentro.Con rabbia, ma senza perdere la testa, anche perché mancava mezz’ora alla fine,. La prima con Cutrone (62’), la seconda con Calhanoglu (63’) che però poi commetteva, insieme a Castillejo, il pasticcio sull’angolo a favore, permettendo una lunga volata avversaria conclusa con due tiri, neutralizzati da Reina (su Fourtunis) e Zapata (Guerrero)., consentiva ancora di pensare positivo (la qualificazione era garantita grazie alla differenza reti), ma di mezzo ci si è mezza anche la sorte. Un tiro di Guilherme, da calcio d’angolo appena sventato da Zapata di testa, è stato deviato dallo stesso difensore colombiano. E il pallonetto che se ne produceva ha finito per beffare Reina sotto la traversa. Era il 69’ e ci si poteva lasciar andare.(71’), merito di un’incornata felice nel pieno dell’area.Era a quel punto che l’Olympiacos, che si sarebbe spinto in avanti alla ricerca del terzo gol, doveva essere colpito.E se proprio si imponeva un cambio, sarebbero dovuti uscire o Calhanoglu o Castillejo.Tuttavia non va dimenticato che prima del presunto rigore (79’), Abate aveva salvato a copro morto su Guerrero, dopo l’ennesima amnesia di Castillejo.Purtroppo, alla fine, non resta che un’estromissione che lascia sbigottiti sia per l’esito in se stesso (il Milan aveva due risultati e mezzo su tre a disposizione), sia per la modalità.Il 16 gennaio, però, a Gedda, c’è una grande occasione per una piccola consolazione.. La differenza, spesso, è nel quasi.(primo tempo 0-0)15' st Cissé (Oly), 25' st aut Zapata (Mi), 27' st Zapata (Mi), 36' st Fortounis (Oly)Olympiacos (4-2-3-1): Josè Sà: Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris; Camara (Dal 35' st Torosidis), Guilherme; Fetfatzidis (Dal 24' st Natcho), Fortounis, Podence (Dal 40' st Bouchalakis); Guerrero. A disposizione: Gianniotis, Bouchalakis, Natcho, Vrousai, Tsimikas, Roderick, Torosidis. Allenatore: Pedro Martins.Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez (Dal 40' st Halilovic); Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone (Dal 33' st Laxalt), Higuain. A disposizione: G. Donnarumma, Mauri, Bertolacci, Musacchio, Simic, Halilovic, Laxalt. Allenatore: Gennaro Gattuso.13' pt Calhanoglu (Mi), 41' Koutris (Fly), 43' Bakayoko (Mi), 44' Cisse (Oly), 9' st Reina (Mi)