Milan, Furlani alla procura FIGC: 'Il 99,8% del Milan controllato da Red Bird. Nessun socio occulto'

58 minuti fa

In merito all'indagine sulla compravendita del Milan da Elliott a RedBird, aperta e guidata dalla Procura di Milano, Giorgio Furlani, indagato insieme all'ex CEO rossonero Ivan Gazidis, ha spiegato agli investigatori del procuratore federale Chinè che dal punto di vista della società non ci sia nulla di non chiaro.



'NESSUN SOCIO OCCULTO' - Queste le sue parole riportate dal quotidiano Repubblica: "Il 99,8% del capitale del Milan è controllato da Red Bird, non c’è alcuna discrepanza rispetto a quanto dichiarato in Italia e quanto invece detto alla Sec, l’organo di controllo americano. E non c’è alcun socio occulto", ha detto in sintesi l'amministratore delegato del Milan.