La dirigenza del Milan è in continuo e costante lavoro. Tanti i temi sul taccuino di Giorgio Furlani che, insieme a Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, sta valutando la lista degli obiettivi presenti nella sua agenda, andando a individuare quelle che sono le aree da considerare come priorità assoluta nell’ambiente rossonero. Tra queste missioni, oltre, come già raccontato nel corso di questi ultimi giorni, a delineare un rinforzo per la retroguardia di Stefano Pioli (dato il lungo stop a cui sarà costretto Pierre Kalulu, causa lesione del tendine retto femorale sinistro) e a ricercare un numero 9 sul quale costruire un progetto per il futuro, i vertici rossoneri hanno in programma i primi colloqui con gli entourage dei giocatori in scadenza del prossimo biennio e non solo. L’obiettivo è risolvere, durante le prossime settimane, tutte le situazioni in essere, delineando un quadro preciso su quale sarà l’organico in vista della prossima stagione, solidificando la base sulla quale lavorare per il futuro.



