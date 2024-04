Milan, Furlani: 'Troppe voci in giro, ci danno fastidio: ora basta. Ibrahimovic fondamentale nelle decisioni'

Ilpareggia a Torino, 0-0 contro lanello scontro diretto per il secondo posto che permette alla squadra di Stefano Pioli di mantenere 5 punti di vantaggio sui bianconeri e di portarsi a un solo punto dalla matematica certezza della qualificazione alla prossima UEFA Champions League.Al termine della partita, l'amministratore delegato rossoneroè intervenuto a DAZN e ha parlato a tutto campo, dal momento delicato della squadra al futuro della panchina e non solo: le sue dichiarazioni.- "Rafa è un giocatore del Milan, ha un contratto lungo e vuole rimanere al Milan".

- "Abbiamo un allenatore, si chiama Stefano Pioli. Siamo focalizzati sul finire bene la stagione, non è andata come speravamo perché siamo il Milan e vogliamo vincere, ora siamo focalizzati sulla conquista del secondo posto".- "Ci sono tante voci in giro. Noi vogliamo continuare a lavorare duro, tutte queste voci danno un po' di fastidio. L'hanno detto anche i calciatori, lo diciamo tutti: basta. Vogliamo giocare a calcio e vincere partite per arrivare al secondo posto".- "Sono state fatte decine di nomi, chi più ne ha più ne metta. Stiamo già programmando il futuro con il mercato per rinforzare la squadra. Quest'anno non abbiamo vinto, ma quello è l'obiettivo sul quale lavoriamo".

- "Zlatan è stato un campione in campo e sta facendo vedere di esserlo fuori dal campo, è una persone curiosa che porta la sua esperienza. Le sue idee, le sue opinioni sono fondamentali nelle decisioni che riguardano il futuro del club".- "Non fate domande tecniche a me, parlerà Ibrahimovic e parlerà Moncada. L'importante è migliorare la squadra per ottenere successi in futuro".- "Ci hanno sempre sostenuto, sono i migliori al mondo e siamo fortunati, sono un patrimonio. Se sono insoddisfatti è perché sono ambiziosi come il club, dobbiamo fare il meglio per cercare di accontentarli e raggiungere i traguardi".

- "Ci sono troppe voci su cambi d'allenatore e mercato. Fanno parte del gioco, ma siamo focalizzati sul lavoro vero e non su queste voci".