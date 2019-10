Il centrocampista del Milan Franck Kessie risulta uno dei peggiori della Serie A in questa prima parte di stagione per il rendimento offerto in campo. Ancora nessun gol e nessun assist all'attivo e nessuna prestazione sufficiente, tanto che il club rossonero sta valutando per gennaio di trovargli una nuova sistemazione. Sfumata per il momento l'ipotesi Monaco, il suo futuro potrebbe essere in Premier League.