Milan, Gabbia giustifica le scelte sul mercato di gennaio: dalla Spagna è tornato un giocatore trasformato

La vittoria di un gruppo che sta crescendo partita dopo partita. È un Milan solido e coeso quello che ha sfatato il tabù Napoli a San Siro in campionato che durava da dieci anni. L’azione del gol vittoria di Theo Hernandez, costruita con il socio Leao, è un bagliore di luce all’interno di una partita povera di contenuti tecnici ma intensa e molto combattuta. E ora i numeri raccontano di una squadra che sta viaggiando su ritmi esaltanti: due mesi senza sconfitte, settima vittoria nelle ultime nove partite e, finalmente, mantenendo la porta inviolata.



CHE GABBIA - Sei mesi all’estero hanno cambiato la vita di molti. Per informazioni chiedere a Matteo Gabbia che è tornato al Milan con una consapevolezza diversa dei propri mezzi. Contro il Frosinone aveva realizzato il gol che ha rimesso in partita il Milan, questa sera ha annullato prima Simeone e poi Raspadori salvando un gol praticamente già fatto. L’esperienza al Villarreal lo ha fatto maturare sia dal punto di vista mentale che tattico. E ora sembra quasi riduttivo definirlo una semplice alternativa ai titolari. Thiaw rientrerà totalmente in gruppo nel corso della prossima settimana ma dovrà sudarsi il posto con un Matteo in formato deluxe.



SPENDERE E NON SPANDERE - "Avevamo bisogno di un buon difensore, per noi è molto importante. É un giocatore solido, un serio lavoratore”. Così parlava Moncada lo scorso 2 gennaio a Mediaset. A conti fatti il difensore di Busto Arsizio sta dando ragione alla dirigenza che ha preferito riportarlo alla base con sei mesi di anticipo piuttosto che prendere un difensore dall’estero in prestito. Il Milan a gennaio ha cercato di prendere un altro difensore ma non ha trovato l’occasione giusta. E la fiducia in Gabbia valorizza la decisione di non giocarsi nessuna scommessa sul mercato.