Pioli: 'Da un mese e mezzo Milan all'altezza dell'Inter, ci proveremo fino alla fine. Il problema di Theo e Calabria...'

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato così a Dazn la vittoria di misura sul Napoli che consolida il terzo posto in campionato a -8 dalla capolista Inter e che avvicina la Juventus, distante appena una lunghezza in attesa della sua gara contro l’Udinese. "Sicuramente nell'ultimo mese e mezzo stiamo viaggiando quasi alla stessa velocità dell'Inter. Ci proveremo fino alla fine. Ora dovremo pensare anche all'Europa League. Non sarà semplice contro il Rennes: mi aspetto una partita difficile, è una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente", ha dichiarato il tecnico rossonero.



COMPATTI - Sui miglioramenti evidenziati dalla squadra: "Avevamo bisogno di lavorare in fase difensiva, contro una squadra che ha grandissima qualità. Sono situazioni importanti. Nelle scorse settimane ho avuto tanti discorsi con i nostri giocatori sull'atteggiamento in fase difensiva. Dovevamo stare più compatti. Questa sera è stato un Milan equilibrato e ordinato, che ha vinto senza subire gol. Ora dobbiamo guardare alla prossima".



DI NUOVO THEO - Sulla prova di Theo Hernandez: "Si era dato disponibile a cercare difensore centrale ma la fascia sinistra con la qualità e il passo che ha è di assoluto livello. Il suo problema era a livello mentale, lo scorso anno era ancora deluso dalla sconfitta in finale del Mondiale. Le partite da difensore centrale lo hanno aiutato a rimanere più concentrato".



Sulle condizioni di Bennacer e Calabria: "Davide ha avuto un problema all'adduttore che verrà valutato nei prossimi giorni. Bennacer era solo stanco, tornava dalla Coppa d'Africa. Thiaw tornerà nei prossimi giorni".