Dopo l'annuncio del Milan del rinnovo difino al 2026, il difensore rossonero ha commentato la firma ai canali ufficiali: "Sono felicissimo per aver allungato il mio contratto con questa società gloriosa, sono davvero felice e consapevole che questa storia sarà bellissima e durerà ancora per qualche anno. L'infortunio dell'anno scorso? L. Grazie ai miei compagni, che anche in quel momento sono stati al mio fianco, grazie al lavoro quotidiano e allo staff che a Milanello ci aiuta giorno per giorno per eliminare ogni eventuale problema sono riuscito a trovare fiducia in me stesso e nel mio fisico e fortunatamente ad essere qui oggi".- “L’esordio con la prima squadra è stata un’esperienza fantastica e. Sono felicissimo, è stato l’inizio di un percorso che mi rende orgoglioso e spero che possa essere il più lungo possibile”.- “Pioli è stato fondamentale all’interno della mia crescita.. Lo ringrazio molto, spero davvero che ci possano essere altri momenti importanti in campo e con il mister in panchina”.- “Il nostro obiettivo anche per noi ragazzi che magari ci troviamo ad alternare delle partite dove siamo titolari a partite dove partiamo dalla panchina è quello di farsi trovare pronti. Il mister ci chiede questo, noi ci alleniamo al meglio per essere pronti nel momento del bisogno della squadra. Sono molto felice che in questo caso sono riuscito ad aiutare i miei compagni.. Ho molto da migliorare sia a livello tecnico sia a livello di personalità sia a livello umano. Penso che io possa solo migliorare e diventare una persona e un giocatore migliore”.- “Simon è stato molto importante perché fa il mio stesso ruolo e come lui anche Alessio. Sono due figure che per me sono sempre state molto importanti. Sia nelle partite positive sia nelle partite meno positive hanno sempre avuto una parola di conforto e di aiuto,- “Sicuramente è un’emozione fantastica far parte di questa società e avere come direttore Maldini. è un qualcosa che mi rende orgoglioso. Anche solo avere un rapporto con lui qualche anno fa lo vivevo come un sogno,. Speriamo che possa essere di buon auspicio per qualche trofeo che possa arrivare magari già da questa stagione. Volevo ringraziare oltre Maldini, Massara e Gazidis che sono sempre stato al mio fianco e la società per la fiducia”