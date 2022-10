Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l'Hellas Verona: "Titolare? Non è facile farsi trovare pronti, ma penso che sia importantissimo in una squadra: Pioli ci tiene tutti pronti e attenti durante gli allenamenti. Il nostro obiettivo è di entrare in campo e non far rimpiangere quelli definiti i titolari".



TOMORI - "E' un grandissimo giocatore, non devo essere io a dire le sue qualità: sono sotto gli occhi di tutti. Farà una grandissima stagione e siamo contenti di averlo con noi".