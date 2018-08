Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche di Pepe Reina e Donnarumma: "Reina? La sua presenza può essere un vantaggio per Donnarumma. Comunque parliamo di Reina, non dell’ultimo arrivato. È una garanzia e darà tranquillità anche a Gattuso perché se dovesse infortunarsi uno dei due, il tecnico potrà contare comunque su un portiere assolutamente affidabile".