, ieri escluso a sorpresa dai convocati per la gara di oggi contro la Sampdoria. A svelarlo èa Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 dei rossoneri:”.- “È un momento così, dobbiamo mettere i giocatori che stanno meglio. Recuperiamo per giovedì e guardiamo avanti. È stata una prestazione importante.. A tratti abbiamo sbagliato qualcosa ma abbiamo fatto anche cose giuste. Parliamo della squadra non dei singoli. Abbiamo abbinato grinta e qualità di gioco, la grinta non basta contro questa Sampdoria”.- “Chiedo scusa alla squadra, non è un bel vedere.La tensione è normale quando perdi contro l’Inter e in Europa League. Fa parte del lavoro. Ringrazio la società e la squadra. Oggi ho chiesto di vedere 23 cani rabbiosi e abbiamo abbinato anche la qualità. Abbiamo affrontato una grande squadra, abbiamo segnato tre gol. È stata una bellissima partita”.- “Dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare a migliorare, a lavorare, a stare bene insieme, la società non ci fa mancare nulla. Dobbiamo provarci fino alla fine. In questo momento non posso dire niente ai ragazzi. Mi è stato chiesto se fossi deluso, questi ragazzi invece riescono a dare tutto, a volte vengono prestazioni non positive ma una squadra non di mentalità non ribalta il risultato contro la Sampdoria. Siamo stati bravi, mi è piaciuta tantissimo la squadra per mentalità e gioco. Sono soddisfatto dal risultato”.- “Dobbiamo analizzare bene, abbiamo giocato con il 4-4-2, ma Suso e Laxalt spesso si comportavano da mezzali. Abbiamo fatto bene, abbiamo modificato, abbiamo messo la miglior squadra in campo. Ieri è stata una giornataccia, abbiamo perso Bonaventura. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo con un modulo diverso ma Suso e Laxalt non facevano le ali pure. In fasi di non possesso palla erano mezzali”.- “Non lo so, devo pensare a tirare fuori il meglio, al fatto che in questo momento tanti addetti ai lavori e la nostra società si aspettano tanto su di noi e su di me. Devo dare il massimo e una mentalità tranquilla alla squadra. In questo mi deve dare una mano la società come sta facendo. Dopo vedremo. Le persone che devo ringraziare sono i miei giocatori, hanno fatto una prestazione di carattere e qualità. Ora dobbiamo recuperare energie e proseguire su questa strada”.- In conferenza stampa Gattuso ha aggiunto: "Complimenti ai ragazzi. Io non devo ringhiare, io devo preparare bene le partite. Non rubo più 20-30 palloni a partita. A volte ci riesco, a volte no. Viviamo in un mondo in cui finisci nel frullatore, ultimamente ci finisco sempre io, ma va bene. Chi mi conosce sa che non voglio perdere nemmeno a briscola contro mio figlio. Mi sono arrabbiato quando ho letto che ero spento solo per questo. Se ho dato quell'impressione è perché avevo poca voglia di parlare.Non lo faccio, perché ho una squadra che mi segue e che lavora con grande professionalità.