Cambia pelle al suo Milan, Rino Gattuso, per la sfida all'Udinese. Come riporta Sky Sport, l'allenatore rossonero cambia modulo, cambia i due terzini, lascia ancora fuori Kessie e rinuncia a Suso. Ci sarà Donnarumma in porta, Abate a destra, Laxalt a sinistra con Musacchio e Romagnoli centrali; Biglia davanti alla difesa, Bakayoko mezzala destra e Calhanoglu mezzala sinistra; poi Paquetà alle spalle di Cutrone e Piatek.



4-3-1-2: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek.